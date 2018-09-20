الحلبوسي : البرلمان سيلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الاصلاح

2018/09/20 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان المجلس سيلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الاصلاح وتقويم وتعزيز اداء الحكومة المقبلة

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