2018/09/20 | 22:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحلبوسي يلتقي محافظ الانبار وقادتها الامنيين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يلتقي محافظ الانبار وقادتها الامنيين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يلتقي محافظ الانبار وقادتها الامنيين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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