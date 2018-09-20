النفط يهبط عند التسوية بعد مطالبة ترامب بخفض أسعار الخام

2018/09/20 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، بعد مطالبة الرئيس الأمريكي لمنظمة "أوبك" بخفض أسعار الخام.

وهاجم الرئيس الأمريكي "أوبك" في تغريدة عبر "تويتر" اليوم مطالباً المنظمة بخفض أسعار النفط الآن.

وأضاف ترامب: "نحن نحمي دول الشرق الأوسط، ولن تكون آمنة لفترة طويلة بدون وجودنا، وأوبك حتى الآن مستمرة في دفع أسعار النفط إلى أعلى وأعلى".

وتأتي تصريحات ترامب وسط مخاوف من نقص الإمدادات والتي قد تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع جراء العقوبات الأمريكية ضد إيران والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ نوفمبر المقبل.

وكان إنتاج النفط الأمريكي قد عاود الارتفاع لأعلى مستوى في تاريخه خلال الأسبوع الماضي عند 11 مليون برميل يومياً.

فيما تراجعت مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.1 مليون برميل بأقل من توقعات المحللين.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنحو 0.5% إلى 70.80 دولار للبرميل في آخر أيام هذا العقد.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.9% إلى 78.67 دولار للبرميل.

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