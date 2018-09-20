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واع/ القبض على 3 ارهابيين يقومون بتهديد الاهالي في قضاء الشرقاط
2018/09/20 | 22:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع/ القبض على 3 ارهابيين يقومون بتهديد الاهالي في قضاء الشرقاط

20/09/2018 22:45:00 PM | عدد القراءات : 1

واع بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على 3 ارهابيين يقومون بتهديد الاهالي بقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة انباء الاعلام العراقي واع ان "مفارز المديرية في قيادة عمليات صلاح الدين، بناء على معلومات دقيقة، تمكنت من القبض على ارهابيين يقومون بطبع وتوزيع منشورات تهدد اهالي قضاء الشرقاط"، مبينا ان "هذه التهديدات تحمل شعار عصابات داعش الارهابي وتتوعد الاهالي بالقتل والانتقام".

واشار الى انه "تم تسليم الارهابيين الى الجهات المختصة وفق المادة 4/1 ارهاب".

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