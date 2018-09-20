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ريكاني يؤكد للعراقية imn ان يوم غد سيعلن الديمقراطي الكردستاني مرشحه لرئاسة الجمهورية
2018/09/20 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع 

اكد بنكين ريكاني ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني ببغداد للعراقية IMN، ان يوم غد الجمعة سيعلن الحزب مرشحه لرئاسة الجمهورية .

وقال: ان “منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق انتخابي للحزب”.

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