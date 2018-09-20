ميسي يقدم درسا لكريستيانو في الروح الرياضية

2018/09/20 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

يبدو أن قائد برشلونة الإسباني، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قرر تقديم درسًا للجميع في الروح والأخلاق الرياضية، بشأن جوائز الأفضل التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن ميسي سيتواجد في حفل الفيفا، الإثنين المقبل، في العاصمة البريطانية لندن، والذي سيتم فيه الإعلان عن صاحب جائزة الأفضل.

ولم يتم ترشيح اللاعب الأرجنتيني للفوز بالجائزة، إلا أنه سيكون من ضمن الحضور، إذ أنه سيتواجد في تشكيلة العام التي يعلن عنها الفيفا.

يذكر أن كل من كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش ومحمد صلاح، هم المرشحون الثلاثة للفوز بجائزة الأفضل من الفيفا، علمًا بأن اللاعب البرتغالي صاحب الجائزة في أول نسختين منها بالعامين الماضيين.

ورفض ميسي أن يحذو منهاج البرتغالي رونالدو، الذي رفض الذهاب لحفل الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، عندما علم أنه لن يفوز بجائزة أفضل لاعب أوروبي وحصول لوكا مودريتش عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها البرتغالي رونالدو بشيء مماثل، لأنه لم يكن في إحدى نسخ الكرة الذهبية، عندما كان الفائز ميسي.



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