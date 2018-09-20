ماكمية معجون الاسنان الكافية لغسل الاسنان؟

2018/09/20 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معظم الناس يستخدمون معجون الأسنان مثل ما يرون في الاعلانات .لكن الاعلانات هدفها هو ان يستهلك الناس اكبر كمية ممكنة من منتجاتهم لذلك يضعون كمية من معجون الأسنان تغطي الفرشاة بأكملها ، هذة هي الكمية الصحيحة.

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