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ماكمية معجون الاسنان الكافية لغسل الاسنان؟
2018/09/20 | 23:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- معظم الناس يستخدمون معجون الأسنان مثل ما يرون في الاعلانات .

لكن الاعلانات هدفها هو ان يستهلك الناس اكبر كمية ممكنة من منتجاتهم لذلك يضعون كمية من معجون الأسنان تغطي الفرشاة بأكملها ، هذة هي الكمية الصحيحة.

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