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طائرة إسرائيلية تطلق صاروخا على شبان فلسطينيين شرق غزة
2018/09/20 | 23:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

طائرة إسرائيلية تطلق صاروخا على شبان فلسطينيين شرق غزة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرة إسرائيلية تطلق صاروخا على شبان فلسطينيين شرق غزة قناة الغد.

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