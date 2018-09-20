الرئيس الفلسطيني يصل باريس فى مستهل جولة أوروبية

2018/09/20 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة تستمر يومين تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويأتي لقاء عباس بنظيره الفرنسي في سياق جولة أوروبية يزور خلالها الرئيس جمهورية أيرلندا للقاء الرئيس الأيرلندي مايكل هيجنز ورئيس الوزراء ليو فارداكار، ثم يكمل الجولة إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويضم الوفد المرافق للرئيس عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي.

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