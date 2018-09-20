الكشف عن رسالة قطر الخطيرة إلى إسرائيل... ماذا قال تميم لنتنياهو

2018/09/20 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قناة عبرية، مساء اليوم، إن قطر بعثت برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكنه لم يستلمها.

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