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الكشف عن رسالة قطر الخطيرة إلى إسرائيل... ماذا قال تميم لنتنياهو
2018/09/20 | 23:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت قناة عبرية، مساء اليوم، إن قطر بعثت برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكنه لم يستلمها.

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