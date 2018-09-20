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الفنانة بشرى تكشف لـ
2018/09/20 | 23:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت الفنانة بشرى، رئيس عمليات مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الخميس، إن المهرجان تضمن في نسخته الحالية العديد من الأشياء الجديدة التي جاء أبرزها الحضور الجماهيري الكثيف.

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