مبعوث ترامب: العالم مدين للاسطورة فاضل برواري

2018/09/20 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الامريكي ان العالم يدين لقائد الفرقة الذهبية العراقي، فاضل برواري، الذي توفي مساء اليوم في اربيل .جاء ذلك خلال تغريدة لماكغورك على حسابه بتويتر.وذكر فيها، "الجنرال بارواري كان مقاتلا وقائدا بطلا في الحملة ضد تنظيم داعش وان العالم يدين له.والان اصبح اسطورة".واكدت قيادة العمليات المشتركة مساء وفاة العمليات الخاصة الأولى اللواء فاضل برواري اثر نوبة قلبية.يشار إلى اللواء فاضل جميل برواري، من مواليد دهوك 1966، وكان له دور بارز في معارك طرد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش من العراق وخاصة في محافظتي الأنبار والموصل.وكان برواري من مؤسسي جهاز العمليات الخاصة العراقية لتكون نواة لجهاز مكافحة الإرهاب فيما بعد.

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