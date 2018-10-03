2018/10/03 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

يحل يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على أودينيزي يوم السبت القادم 6 أكتوبر 2018 ميلادياً، الموافق 26 محرم 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2018-19، وسيستضيف اللقاء استاد فريولي.





البيانكونيري هو صاحب العلامة الكاملة الوحيد في السيري آ هذا الموسم برصيد 21 نقطة جمعهم من 7 مباريات، وبالطبع يحتل فريق السيدة العجوز الصدارة، وأقرب المنافسين له هو نابولي الذي خسر منه في الجولة الأخيرة بثلاثة أهدافٍ لهدف، ليتجمد رصيده عند النقطة 15، وهذا يعني أن وضع أليجري في الدوري مريحاً جداً، فالفارق بينه وبين أقرب المنافسين هو 6 نقاط.



اختيارات المحررين ليس بياتيك! ما هو النطق الصحيح لاسم "ليفاندوفسكي الجديد" هداف جنوى؟ كيف بدأت أزمة جماهير صلاح وماني؟ وما هي آخر تطوراتها؟ لماذا يعد تراجع مستوى محمد صلاح خبر سار لليفربول؟ كبار البريميرليج يتدخلون في سباق رابيو مع برشلونة

يسير يوفنتوس بنفس النجاح على الصعيد الأوروبي، ففي الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا انتصر بثلاثيةٍ نظيفةٍ على يونج بويز السويسري، ليستمر بذلك في المركز الأول برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الوصيف، والذي تعادل سلبياً على فالنسيا في نفس الجولة.





لا يعيش أودينيزي بداية موسمٍ جيدةً حتى الآن، لكن لا يمكن أن نصفها بالكارثية لأنه أحد أندية الوسط، وحتى الآن جمع 8 نقاطٍ من انتصارين وتعادلين و3 خسارات، ليحتل بذلك المركز الرابع عشر بفارق نقطة من سبال الثالث عشر، ومثلها من بولونيا الخامس عشر.





في غياب رونالدو – هاتريك ديبالا يُضيء شباك يونج بويز

موعد مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة

أليجري: يوفنتوس لا يلعب بطريقة مثالية

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

أودينيزي - يوفنتوس فريولي

السبت 6 أكتوبر 2018 ميلادياً، 26 محرم 1440 هجرياً، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي 2018-19) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي 2018-19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).