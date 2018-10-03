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{الفرات نيوز} تنشر قرار تكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة
2018/10/03 | 02:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

{الفرات نيوز} تنشر قرار تكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة

تأریخ التحریر: : 2018/10/3 1:29

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