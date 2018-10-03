2018/10/03 | 02:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الأربعاء، محمد الحلبوسى، رئيس مجلس النواب.

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