الحلبوسي يلقي كلمة أمام البرلمان العربي اليوم

2018/10/03 | 02:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلقي رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، كلمة أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تلبيةً لدعوة لرئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

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