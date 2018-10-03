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النائب الاول لرئيس البرلمان: نتمنى للدكتور عادل عبد المهدي اختيار تشكيلة وزارية تلبي طموح المواطن
2018/10/03 | 02:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع

اعرب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم اليوم الثلاثاء، عن تمنياته للدكتور عادل عبد المهدي اختيار كابينه وزارية تلبي طموح المواطن وتنفذ مايحتاجه.وقال في مؤتمر صحفي: ان تكليف الدكتور عبد المهدي بتشكيل الحكومة خطوة مهمة بعد انتخاب رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح.

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