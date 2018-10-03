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عين على ايران ..مضيف الشاه عباس التاريخي في كرمانشاه وجبل بيستون الشهير
2018/10/03 | 02:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مضيف الشاه عباس التاريخي في كرمانشاه  وجبل بيستون الشهير

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