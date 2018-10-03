موعد مباراة السد القادمة ضد بيرسبوليس في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2018-19

2018/10/03 | 02:24

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يطير السد للعاصمة الإيرانية طهران لخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2018-19 ضد بيرسبوليس، والتي ستقام في استاد أزادي يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 ميلادياً، الموافق 14 صفر 1440 هجرياً.





كان لقاء الذهاب بين الفريقين يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 ميلادياً، 22 محرم 1440 هجرياً على استاد جاسم بن حمد بالدوحة، وانتهى بانتصار بيروزي بهدفٍ نظيف سجله نجمه علي عليبور في الدقائق الأخيرة، ليُصبح بذلك الفريق الإيراني لا يحتاج إلا التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة للوصول للنهائي، أما الزعيم فلن يكفيه إلا الفوز بهدفين نظيفين أو بأي نتيجة بفارق هدفٍ واحد أكبر من (1-0).



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استهل الفريقان مشوارهما في دوري أبطال آسيا في المجموعة الثالثة رفقة نساف كارشي والوصل، ونجح بيرسبوليس في التأهل كمتصدر فيما عبر السد كوصيف، وفي دور الـ16 تخطى الزيعم الأهلي فيما تخطى بيروزي ذوب آهن، وفي ربع النهائي أقصى عيال الذيب استقلال طهران، فيما أقصى الفريق الأحمر الدحيل القوي جداً.





أبطال آسيا – بيرسبوليس يخطف فوزاً قاتلاً من السد في نصف النهائي

موعد مباراة السد ضد بيرسبوليس والقنوات الناقلة

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

بيرسبوليس - السد استاد أزادي

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 ميلادياً، 14 صفر 1440 هجرياً، 18:00 بتوقيت قطر، 19:00 بتوقيت الإمارات لم يتحدد بعد

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