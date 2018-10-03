أرقام سلبية جديدة لمورينيو بعد التعادل مع فالنسيا

2018/10/03 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فالنسيا الإسباني في المباراة التي استضافها ملعب أولد ترافورد في إطار مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

التعادل هو إخفاق جديد لمانشستر يونايتد مع مدربه البرتغالي جوزية مورينيو، الذي أصبح على حافة الخروج من قلعة أولدترافورد لنتائجه السلبية محليًا وأوروبيًا.

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للمرة الأولى في مسيرة مورينيو التدريبية يفشل في تحقيق الفوز على ملعبه في أربع مباريات متتالية في مختلف المسابقات، آخرهم مباراة فالنسيا.

بهذا التعادل أيضًا أصبح مانشستر يونايتد هو أكثر فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يحقق نتيجة التعادل السلبي في 23 مباراة.

ويخوض مورينيو موسمه الثالث مع الشياطين الحُمر بعد إقالة المدرب الهولندي لويس فان خال.

التعادل السلبي يحكم لقاء مانشستر يونايتد وفالنسياتقرير المباراة 👇https://t.co/N9QrhVLvD1 pic.twitter.com/n8n4CGEupi

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 2, 2018

على الرغم من فوزه بالدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين والدرع الخيرية في أول موسم له مع الفريق، إلا أنه لم يتوج بأي بطولة في الموسم الثاني ويقود الفريق لسلسلة من النتائج السيئة في الموسم الثالث في البريميرليج وبالخروج أمام فريق ديربي كاونتي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

يذكر أن آخر مرة وصل فيها مانشستر يونايتد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا كانت عام 2011 مع المدرب الأسكتلندي المعتزل سير أليكس فيرجسون.





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