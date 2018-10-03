2018/10/03 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أرجع المغربي رشيد الطاوسي؛ المدير الفني لوفاق سطيف الجزائري، هزيمة فريقه أمام الأهلي المصري إلى ثقتهم الزائد في أنفسهم، مؤكدًا أن الأمل لا يزال موجودًا للتأهل إلى النهائي الأفريقي.

وحقق المارد الأحمر الفوز أمام الفريق الجزائري بثنائية وليد سليمان وإسلام محارب، على ملعب السلام، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



( طالع التفاصيل )

عبد المؤمن جابو: فرصتنا قائمة للتأهل إلى النهائي ونطالب الجمهور بمساندتنا اختيارات المحررين ليس بياتيك! ما هو النطق الصحيح لاسم "ليفاندوفسكي الجديد" هداف جنوى؟ كيف بدأت أزمة جماهير صلاح وماني؟ وما هي آخر تطوراتها؟ لماذا يعد تراجع مستوى محمد صلاح خبر سار لليفربول؟ كبار البريميرليج يتدخلون في سباق رابيو مع برشلونة

الطاوسي قال، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا مباراة قوية وبدأناها بشكل جيد، لكن اللاعبون كان لديهم ثقة زائدة في أنفسهم مما أوقعهم في الأخطاء، التي أجاد لاعبو الأهلي استغلالها وتعاملوا معها بشكل جيد وفقًا لخبراتهم.

"كنا ندًا قويًا للأهلي، وأتيحت لنا العديد من الفرص التي لم نحسن استغلالها، خاصة مع الدفع بعدد من اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية، ولولا غياب التوفيق لتمكننا من هز الشباك".

واختتم: "الشوط الأول انتهى وهناك شوط آخر في الجزائر، سنسعى لاستغلاله جيدًا للفوز به".

جمهور الأهلي يتحسر ويخشى الندم - أبرز ردود أفعال الفوز على وفاق سطيف

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 23 من الشهر الجاري على ملعب 8 مايو 1945.

عبدالله السعيد يستعد للتدريبات بهذه الطريقة😅🚴‍♀️(📹: IG/alexis_ruano_2) pic.twitter.com/B1UqpHVpzV

— جول مصر (@goaleg) ٢ أكتوبر ٢٠١٨

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب وفاق سطيف: الثقة الزائدة سبب الهزيمة أمام الأهلي) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب وفاق سطيف: الثقة الزائدة سبب الهزيمة أمام الأهلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).