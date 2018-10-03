2018/10/03 | 02:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية والدكتور عادل عبد المهدي في اهوار ذي قار قبل سنة من الان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية والدكتور عادل عبد المهدي في اهوار ذي قار قبل سنة من الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).