ارتفاع عدد ضحايا إعصار فلورنس في أمريكا إلى 51 قتيلًا

2018/10/03 | 02:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أمريكيون، إن العدد الإجمالي لضحايا الإعصار فلورنس ارتفع إلى 51 وذلك بعد أكثر من إسبوعين من وصوله لليابسة فى ولاية نورث كارولاينا كعاصفة من الفئة الأولى وتسببه فى حدوث فيضانات مدمرة بالمنطقة.

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