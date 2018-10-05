في عراق ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة سلميا.. العبادي يهنئ عبد المهدي بتكليفه بتشكيل الحكومة

2018/10/03 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

في عراق ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة سلميا..



هنأ رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، الدكتور عادل عبد المهدي بتكليفه بتشكيل الحكومة الحديدة.وقال العبادي في برقية التهئنة: “اهنئكم بمناسبة تكليفكم بتشكيل الحكومة الجديدة متمنيا لكم النجاح في تشكيلها واختيار من هو الاصلح لشغل المناصب الحكومية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين سائلا العلي القدير ان يأخذ بأيديكم لما فيه عز العراق وشعبه وحفظ امنه ورفاهه”.

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