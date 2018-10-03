نائب يكشف الكثير من الإشكالات والإهمال في مديرية ماء البصرة

2018/10/03 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد، إن ضخ الماء "الار أو" من المدينة الرياضية إلى منطقة القبلة في البصرة بعد الانتهاء من ربطها بواسطة أنبوب مائي، استمر لساعة واحدة، مستغربًا من قيام بعض المسؤولين من إدلاء تصريحات ووعود خدمية يرافقها تسليط إعلامي دون إيجاد حلول واقعية للمواطن فيما يخص ملف المياه.

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