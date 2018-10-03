مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في حريق مصنع بتروكيماويات في السعودية

2018/10/03 | 03:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالسعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن حريقًا فى مصنع تابع للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين فى محافظة ينبع على البحر الأحمر.

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