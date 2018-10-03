مؤشر الأداء في الليج 1: نيمار مثالي لأقصى درجة تقريبًا

2018/10/03 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزز باريس سان جيرمان في الجولة الأخيرة صدارته للدوري الفرنسي بفوز عريض على نيس وذلك في "الأليانز ريفييرا".

وإذا كان كيليان مبابي قد سجل خلال هذا اللقاء عودته بعد انتهاء عقوبة إيقافه التي امتدت لـ 3 مباريات، فذلك لم يمنع النجم البرازيلي "كيليان مبابي" من خطف الأضواء.

راقص السامبا اعتلى مؤشر الأداء من أوبتا بشكل رهيب، فقد حصل على معدل 99,3 بعدما تمكن من تسجل هدفين من أصل 3 شهدتهما المباراة.



توقيعه الأول كان في البداية، فيما جاء الثاني في النهاية بعمل مميز من بطل العالم الشاب.



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وبات لنجم برشلونة السابق حصيلة 7 أهداف من 7 مباريات في الليج 1، أي بمعدل هدف كل 88 دقيقة وذلك ما يبشر بموسم جيد له.

نجم سانت إيتيان، وهبي خرزي يتألق أيضًا بشكل مميز وقد أبدع خلال الانتصار على موناكو "2-0".



اللاعب سجل هدفًا في كل شوط ليحل في الوصافة خلف نيمار وبمعدل 98,9.

أما نيكولا بينيزيت فقد سجل بلا شك الهدف الأهم لجانجون هذا الموسم، فالفريق خسر في 6 مناسبات وتعادل في واحدة أخرى، لكن هدف اللاعب في شباك أنجيه منحه أوال 3 نقاط.

بوشيا لاعب نانت متواجد أيضًا في القائمة، إذ سجل هدفه الأول منذ 20 شهرًا مانحًا النادي نقطة مهمة (1-1) أمام ليون.

ودخل في الجهة المقابلة "حسام عوار" أيضًا الترتيب من خلال المركز ال6 والذي حاز عليه نتيجة لتسجيله هدفًا مميزًأ بمساعدة "موسى ديمبيلي"، غير أنه لم يكن كافيًا لمنح ليون الفوز.

ونجد في المركز ال8، فلورون موليه الذي أبدع مع مونبلييه أمام نيم، فرغم أنه لم يسجل، فإن أداءه كان خارقًا للغاية وقد قدم تمريرة حاسمة لزميله "جايتن لابوردي"

وأخيرًا في المركز ال9 وال10 في مؤشر الأداء، نجد حارسي مرمى.



"تاتاروسانو" كان سدًا منيعًا واستحق دخول القائمة ب87,5، فيما تذيل حارس سانت إيتيان القائمة ب87,3.





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