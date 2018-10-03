الرئيس العراقي برهم صالح يكلف عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة

2018/10/03 | 04:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – لم تنفع التنازلات التي قدمها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، عن جملة مناصب، لشريكه الكردي، الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي

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