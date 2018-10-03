English | كوردى


الرئيس العراقي برهم صالح يكلف عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة
2018/10/03 | 04:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – لم تنفع التنازلات التي قدمها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، عن جملة مناصب، لشريكه الكردي، الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس العراقي برهم صالح يكلف عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس العراقي برهم صالح يكلف عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ كيف تصرف سائحان بريطانيان عثرا على كيس من النقود؟
⋙ The French Connection | مانو جارسيا الشاب الذي انضم للليج 1 لإكمال نضجه
⋙ بالوثيقة : تحالف البناء يتبنى عادل عبد المهدي مرشحاً للكتلة الاكبر
⋙ العبادي يبارك لعادل عبد المهدي تكليفه برئاسة الوزراء ويتمنى له النجاح في تشكيلها
⋙ موازين نيوز تنشر قرار تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| أحزاب تونسية تتهم حزب النهضة بالضلوع في اغتيالات سياسية
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة روما وفيكتوريا بلزن (5-0) بدوري أبطال أوروبا
⋙ بالصور.. الدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية والدكتور عادل عبد المهدي في اهوار ذي قار قبل سنة من الان
الأكثر شيوعا