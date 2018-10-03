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المستفيدون من أزمة العملة اليمنية ينفخون جمرة الغضب الشعبي
2018/10/03 | 04:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأوضاع الاجتماعية المعقدّة التي تسبّب بها انهيار العملة اليمنية، تزداد خطورة في ظلّ تحفّز أطراف داخلية وخارجية للاستثمار في حالة الغضب الشعبي

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