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أردوغان: سنحمي تركيا من “مثلث شر” اقتصادي
2018/10/03 | 04:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن الميزانية الجديدة لتركيا ستحميها من “مثلث شر” أضلاعه التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي.

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