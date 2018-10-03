أردوغان: سنحمي تركيا من “مثلث شر” اقتصادي

2018/10/03 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن الميزانية الجديدة لتركيا ستحميها من “مثلث شر” أضلاعه التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي.

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