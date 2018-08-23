The French Connection | تشافاريا - المهاجم الأرجنتيني الذي وجد بيته الثاني في ريمس

2018/10/03 | 05:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخذت قصة بزوغ مهاجم ريمس "بابلو شافاريا" الكثير من السطور والصفحات لبلوغ المرحلة الأهم ويبدو أن بداية الدوري الفرنسي هذا الموسم هي ليست سوى مقتطفات مما قد يُبهرنا به اللاعب فيما هو قادم.

ففي الأسبوعين الافتتاحيين على مستوى الليج 1، تمكن الأرجنتيني من مساعدة فريقه بشكل جوهري على تحقيق العلامة الكاملة "6 نقاط"، إذ بصم على أداء مميز وكان صاحب هدف النصر في المباراة الأخيرة أمام ليون.

ريمس كان قد حقق لقب الليج 2 الموسم الماضي محطمًا العديد من الأرقام القياسية، لكن لم يكن من المتوقع أن يظهر هذا الموسم بهذا الشكل وبتألق لافت من بعض العناصر.



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ولستاد ريمس تاريخ كبير، أبرز طياته كانت الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، لكنه اليوم لم يعد أبدًا من أندية الصفوة في فرنسا، الأمر الذي يسعى اللاعب للعمل مع فريقه على إعادته من جديد.

"إنه نادي طموح وببنيات تحتية ضخمة.



هدفنا الآن هو تقديم أداء جيد على المستوى الجماعي والفردي أيضا"

حصيلة صاحب ال30 عامًا وصلت الموسم الماضي لـ14 هدفًا و9 تمريرات حاسمة مؤكدًا أنه واحد من بين أهم ركائز الفريق، لكنه يود المواصلة على نفس النهج وتلميع صورته أكثر وأكثر في مخيلة المناصرين.

وكان شافاريا قد حاول ال الانضمام لنادي سوشو في سن ال14، لكن عدم تحدثه اللغة الفرنسية حينها دفعه للعودة لبلده والانضمام لبيلجرانو كوردوبا، حيث ظل هناك لمدة 6 سنوات، قبل أن يعود لأوروبا عبر بوابة أندرلخت.

اللاعب اكتشف دوري أبطال أوروبا مع البلجيكين ومع تطوره شيئًا فشيئًا تمت إعارته لناديي أوبين وكورتريجيك، قبل أن يعود لفرنسا لحمل قميص لانس.

بنيته الجسمانية تتناسب تمامًا مع أسلوبه في اللعب وقد مكنه تألقه في عدد من المناسبات من الانضمام لناد ريمس والذي بقي معه لـ5 سنوات باصمًا على مستويات جيدة وبطموحات كبيرة.

فقد قال في بداية الموسم "نحن لا نخشى أحدًا"

هدفه في شباك ليون الأسبوع الماضي جسد بالفعل نقاط قوته، فبعد مرور 32 دقيقة من عمر اللقاء، استغل اللاعب عرضية "غيسلين كونان" للتسجيل برأسية في غاية الجمال.

صحيح أنه ليس من العناصر الأكثر رشاقة، لكنه من بين الأكثر أهمية بالنسبة لمدربه "إنه لاعب بإمكانك الاعتماد عليه.



هو ناضح وقادر على مساعدة المهاجمين الشباب على التطور.



إنه مثال يحتذى به على مستوى الإرادة كما أنه لا يتردد في تقديم التضحيات للفريق.



يقدم أقصى ما لديه كي نحقق الفوز وسنكون في أمس الحاجة له هذا الموسم"

ولن يكون ريمس قادرًا بطبيعة الحال على بلوغ مستوى باريس سان جيرمان على مدار الموسم، لكن إرادتهم القوية قد تقودهم بعيدًا ولإنجاز مميز ما.





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