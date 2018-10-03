2018/10/03 | 05:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يحل الاتحاد السكندري ضيفًا ثقيلًا على الأهلي يوم الأحد القادم 7 أكتوبر 2018 ميلادياً، الموافق 27 محرم 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز .





النادي الأهلي القادم من فوز مريح على وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يسعى لتحقيق الفوز في هذا اللقاء ، يحتل الأهلي المركز الثامن بعد أن خاض 5 مباريات فقط برصيد 11 نقطة وله ثلاث مؤجلات أمام الداخلية في الجولة السادسة و الجونة في الجولة السابعة وبيراميدز في الجولة الثامنة وفي انتظار تحديد موعد لمبارياته المؤجلة في الدروي .



اختيارات المحررين ليس بياتيك! ما هو النطق الصحيح لاسم "ليفاندوفسكي الجديد" هداف جنوى؟ كيف بدأت أزمة جماهير صلاح وماني؟ وما هي آخر تطوراتها؟ لماذا يعد تراجع مستوى محمد صلاح خبر سار لليفربول؟ كبار البريميرليج يتدخلون في سباق رابيو مع برشلونة

على الجانب الأخر فريق الاتحاد السكندري المتأهل لدور الـ 16 من كأس زايد للأندية الأبطال على حساب الترجي الرياضي يدخل هذا اللقاء ويأمل في تحقيق نتيجة إجابية وخطف نقطة واحدة على أقل تقدير، الفريق السكندري يحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة خلف الأهلي .





موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

المباراة

الملعب

الأهلي - الاتحاد السكندري ستاد السلام 7 أكتوبر 2018 ميلادياً، 27 محرم 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر لم يتحدد بعد ON SPORT HD

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، في الدوري المصري الممتاز) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، في الدوري المصري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).