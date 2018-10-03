موعد مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس، في الدوري الإسباني الممتاز

2018/10/03 | 05:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على ديبورتيفو ألافيس في ملعب مينديزوروتزا يوم الجمعة القادم 6 أكتوبر 2018 ميلادياً، الموافق 26 محرم 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإسباني .

ريال مدريد القادم من خسارة قاسية أمام سيسكا موسكو في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا يسعى لتحقيق الفوز في هذا اللقاء لاستعادة الصدراة ، بينما يحتل الفريق الملكي المركز الثاني خلف المتصدر برشلونة بفارق الاهداف .



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على الجانب الأخر فريق ديبورتيفو ألافيس يحتل المركز السابع برصيد 11 نقطة بعد 7 جولات في اللاليجا، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على الفريق الملكي مستفيداً من عامل الأرض والجمهور ليتقدم في جدول الترتيب .

موعد مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة ريال مدريد - ديبورتيفو ألافيس مينديزوروتزا 6 أكتوبر 2018 ميلادياً، 26 محرم 1440 هجرياً، 19:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت مصر لم يتحدد بعد Bein sport HD 3

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