2018/10/03 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موازين نيوز تنشر قرار تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة

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