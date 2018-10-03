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موازين نيوز تنشر قرار تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة
2018/10/03 | 05:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موازين نيوز تنشر قرار تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة

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