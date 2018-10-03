العبادي يبارك لعادل عبد المهدي تكليفه برئاسة الوزراء ويتمنى له النجاح في تشكيلها

2018/10/03 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، عادل عبد المهدي، متمنيا اختيار الاصلح لشغل المناصب الحكومية.

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