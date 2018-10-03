English | كوردى


العبادي يبارك لعادل عبد المهدي تكليفه برئاسة الوزراء ويتمنى له النجاح في تشكيلها
2018/10/03 | 05:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هنأ رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، عادل عبد المهدي، متمنيا اختيار الاصلح لشغل المناصب الحكومية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يبارك لعادل عبد المهدي تكليفه برئاسة الوزراء ويتمنى له النجاح في تشكيلها ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يبارك لعادل عبد المهدي تكليفه برئاسة الوزراء ويتمنى له النجاح في تشكيلها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).


كامل التفاصيل في: موازين ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ كيف تصرف سائحان بريطانيان عثرا على كيس من النقود؟
⋙ The French Connection | مانو جارسيا الشاب الذي انضم للليج 1 لإكمال نضجه
⋙ بالوثيقة : تحالف البناء يتبنى عادل عبد المهدي مرشحاً للكتلة الاكبر
⋙ موازين نيوز تنشر قرار تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة
⋙ موعد مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس، في الدوري الإسباني الممتاز
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| أحزاب تونسية تتهم حزب النهضة بالضلوع في اغتيالات سياسية
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة روما وفيكتوريا بلزن (5-0) بدوري أبطال أوروبا
⋙ بالصور.. الدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية والدكتور عادل عبد المهدي في اهوار ذي قار قبل سنة من الان
الأكثر شيوعا