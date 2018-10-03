بالوثيقة : تحالف البناء يتبنى عادل عبد المهدي مرشحاً للكتلة الاكبر

2018/10/03 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت / موازين نيوز / على وثيقة تبين تبنى تحالف البناء، اليوم الثلاثاء، عادل عبد المهدي مرشحاً للكتلة الاكبر.

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