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بالوثيقة : تحالف البناء يتبنى عادل عبد المهدي مرشحاً للكتلة الاكبر
2018/10/03 | 05:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حصلت / موازين نيوز / على وثيقة تبين تبنى تحالف البناء، اليوم الثلاثاء، عادل عبد المهدي مرشحاً للكتلة الاكبر.

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