The French Connection | مانو جارسيا الشاب الذي انضم للليج 1 لإكمال نضجه

2018/10/03 | 06:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتهرت الليج 1 بكونها البطولة التي تمنح الفرصة الأكبر للاعبين الشباب ومساعدتهم على التطور قبل الرحيل لخوض تجربة خارج فرنسا، لكن الأمر مختلف تمامًا بالنسبة للنجم الذي نتحدث عنه اليوم.

من الصعب تصديق أن المدرب الإسباني "بيب جوارديولا" قرر خلال الصيف الماضي السماح بانتقال الشاب "مانو جارسيا" لاكتشاف المستوى العالي والاحتكاك مع اللاعبين ذو الخبرة.

اللاعب توجه خلال الميركاتو الأخير نحو تولوز للبقاء هناك موسمًا كاملاً والمشاركة بانتظام للتحسن على كافة الأصعدة ومعرفة متطلبات المستوى الاحترافي العالي.



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مع السيتي، أبان اللاعب عن شيء من موهبته وتجربته هذه في بلاد الأنوار هي من أجل العمل على الجانب البدني والتكتيكي.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يرحل فيها مانشستر سيتي بشكل موقت، بل سبق له حمل قميص بريدا في دوري الدرجة الثانية الهولندي، حيث أبدع هناك وأثار إعجاب العديد من الأندية والتي يأتي على رأسها: فالنسيا، إشبيلية وفياريال، غير أنه تجاهلهم واختار تولوز.

وقال مدرب الفريق "آلان كازانوفا" عن لاعبه الشاب "على المستوى التقني هو لاعب من الطراز العالي.



يعرف كيف يتصرف في المساحات الضيقة وذو جودة عالية في اللمسة الأولى للكرة"

ابن أوفييدو شارك في عدة مباريات هذا الموسم وفي مراكز متعددة، فأحيانًا يلعب كصانع ألعال وأحيانًا كمتوسط ميدان يتقدم بعض الشيء على الدفاع.

في هولندا كان مدربه يشركه باستمرار كارتكاز، فيما نراه الآن في فرنسا غالبًا كصانع ألعاب وذلك في مركز يمنحه حرية أكبر للإبداع.

وعرف نادي تولوز في السنوات الأخيرة كفريق يطغى عليه الأسلوب الدفاعي والانضباط، غير أن "كازانوفا" حاول مع عودته تطوير الفريق أكثر تقنيًا.



المجموعة باتت تبحث عن صناعة فرص أكبر وعدم التردد في المخاطرة وللتمكن من ذلك لم يعد مانو جارسيا يفارق التشكيل، لكن لا يزال رغم ذلك يُنتظر منه أن يظهر المزيد والمزيد من الإبداعات.

فقد أكد مدربه أن "لديه إمكانيات وموهبة كبيرة جدًا، لكته غير قادر على إظهار ذلك بالشكل المثالي، هناك بعض القصور الذي عليه أن يعمل عليه"

"إنه عنصر ممتاز حين يملك الكرة، لكن عليه أن يتعلم كيف يكون جيدًا حتى بدونها.



عليه أن يستأنس مع النسق العالي ويحاول الحفاظ على مستواه طيلة اللقاء.



هو مطالب أيضًا بالتحسن على مستوى افتكاك الكرة والعمل الدفاعي عمومًا"

ويبدو أن تطور اللاعب الشاب هو خبر سار بالنسبة لمانشستر سيتي أيضًا، لكن هل يصبح مع انتصاف الموسم لاعبًا متكاملاً يمكن أن يعول عليه في عدة أدوار؟ وهل يكون قادرًا مستقبلاً على حجز مكان له مع المارد السماوي؟

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