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بعد الكشف عن أكبر تحد يواجه السعودية... إسرائيل قلقة وتريد نشر تفاصيل الخطة
2018/10/03 | 18:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعدما كشف وزير الطاقة الأمريكي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن أكبر تحد يواجه السعودية، تسعى إسرائيل لتعطيل الخطة السعودية، بالتزامن مع تقديم نواب في الكونغرس مشروع قانون يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقييم مخاطر حصول السعودية على قدرات نووية.

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