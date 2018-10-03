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ناد أوروبي عملاق يرغب في ضم زلاتان... وإبراهيموفيتش يفكر في اللعب معه
2018/10/03 | 18:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يبدو أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب "لوس أنجلوس جالاكسي"، بدأ يستعيد ذكريات الماضي من جديد، ويرغب في العودة إلى الدوري الإيطالي مجددا.

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