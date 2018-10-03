المجلس الأعلى: عادل عبد المهدي الرجل المناسب لمرحلة العراق الجديدة

2018/10/03 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، باقر الزبيدي، الاربعاء، السياسيين برهم صالح، لفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية، وعادل عبد المهدي، لمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما

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