الاتحاد الوطني مهنئاً عبد المهدي: نأمل تشكيل الحكومة بعيداً عن التعقيدات والمزايدات

2018/10/03 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، عادل عبد المهدي، لمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أعربت عن أملها بتشكيلها بعيداً عن التعقيدات والمزايدات.

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