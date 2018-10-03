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الاتحاد الوطني مهنئاً عبد المهدي: نأمل تشكيل الحكومة بعيداً عن التعقيدات والمزايدات
2018/10/03 | 18:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هنأت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، عادل عبد المهدي، لمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أعربت عن أملها بتشكيلها بعيداً عن التعقيدات والمزايدات.

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