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الحشد الشعبي يبحث مع القوات الأمنية في البصرة تأمين منفذي سفوان والشلامجة
2018/10/03 | 18:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بحثت قيادة عمليات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في البصرة، التنسيق المشترك لتأمين منفذي سفوان والشلامجة الحدوديين لاستقبال الزائرين الوافدين إلى كربلاء.

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