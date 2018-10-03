الحشد الشعبي يبحث مع القوات الأمنية في البصرة تأمين منفذي سفوان والشلامجة

2018/10/03 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت قيادة عمليات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في البصرة، التنسيق المشترك لتأمين منفذي سفوان والشلامجة الحدوديين لاستقبال الزائرين الوافدين إلى كربلاء.

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