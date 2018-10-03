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عاجل| بومبيو: الولايات المتحدة تنهي رسميا اتفاق عام 1953 للصداقة مع إيران
2018/10/03 | 18:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تنهي رسميا اتفاق عام 1953 للصداقة مع إيران.

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