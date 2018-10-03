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مسيرة سلمية للمطالبة بإجراء إصلاحات في البصرة
2018/10/03 | 18:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شارك العشرات من الناشطين في محافظة البصرة، عصر اليوم الأربعاء، في مسيرة سلمية للمطالبة بإجراء اصلاحات كما عبروا عن رفضهم لملاحقة مشاركين في تظاهرات واحتجاجات سابقة.

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