مسيرة سلمية للمطالبة بإجراء إصلاحات في البصرة

2018/10/03 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك العشرات من الناشطين في محافظة البصرة، عصر اليوم الأربعاء، في مسيرة سلمية للمطالبة بإجراء اصلاحات كما عبروا عن رفضهم لملاحقة مشاركين في تظاهرات واحتجاجات سابقة.

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