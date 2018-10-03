قيادي بالبناء : بيان بارزاني متسرع ولا توجد أي ضغوط إقليمية ودولية على أراء النواب

2018/10/03 | 18:46

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المعلومة / خاص…اعتبر النائب عن تحالف البناء احمد الكناني, الأربعاء, بيان مسعود بارزاني حول عملية اختيار رئيس الجمهورية بأنه “متسرع”, وفيما أشار أن الكتل الكردية لم تتفق على مرشح واحد للتصويت عليه, نفى وجود أي ضغوط إقليمية ودولية على آراء النواب.وقال الكناني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الحديث عن وجود ضغط على نواب البناء والاعمار لتغيير بوصلتهم أمر لا صحة له”, مبيناً أن “تحالف البناء في الساعات الأخيرة كان يأمل أن يتفق الكرد على مرشح واحد لكن الخلافات الكردية طغت بشكل كبير جداً في البيت الكردي”.وأضاف أن “رئاسة البرلمان وجهت النواب بالتصويت فكان اختيارنا لبرهم صالح”, موضحاً أن “هناك حرية في الاختيار لدى أعضاء تحالف البناء, وللنائب حق الاختيار”.وأشار الكناني, إلى أن “الحديث عن وجود تأثيرات إقليمية ودولية على آراء النواب لا صحة له إطلاقاً”.وكان مجلس النواب العراقي قد صّوت, أمس الثلاثاء, على برهم صالح كرئيس لجمهورية العراق, فيما كلّف صالح, المرشح عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية.انتهى/ 25 خ

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