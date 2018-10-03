بالفيديو 2 .. قبل قليل حريق يلتهم سوق شعبي في مدينة الصدر ببغداد

2018/10/03 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق يلتهم سوق شعبي في مدينة الصدرتسبب حريق اندلع في مدينة الصدر شرق بغداد بالتهام سوق شعبي.وافاد شهود عيان في تصريح لافاق ان الحريق تسبب باضرار مادية كبيرة للمحلات التجارية، فيما سارعت فرق الدفاع المدني الى اخماد الحريق الذي لم تكشف اسبابه حتى هذه اللحظة.

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