English | كوردى


بالفيديو 2 .. قبل قليل حريق يلتهم سوق شعبي في مدينة الصدر ببغداد
2018/10/03 | 18:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حريق يلتهم سوق شعبي في مدينة الصدرتسبب حريق اندلع في مدينة الصدر شرق بغداد بالتهام سوق شعبي.وافاد شهود عيان في تصريح لافاق ان الحريق تسبب باضرار مادية كبيرة للمحلات التجارية، فيما سارعت فرق الدفاع المدني الى اخماد الحريق الذي لم تكشف اسبابه حتى هذه اللحظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو 2 .. قبل قليل حريق يلتهم سوق شعبي في مدينة الصدر ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو 2 .. قبل قليل حريق يلتهم سوق شعبي في مدينة الصدر ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).


كامل التفاصيل في: قناة آفاق ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ أوليفييه جيرو: عام 2018 كان مميزاً
⋙ دوري أبطال أوروبا: بوغبا يلتزم الصمت لأنه ممنوع من الكلام
⋙ الرجاء البيضاوي يعود من نيجيريا بفوز ثمين
⋙ الحزب الديمقراطي الكوردستاني: رئاسة الجمهورية وطريقة اختيارها لا يمثلان شعب كوردستان ولا استحقاقاته
⋙ الوطني الكوردستاني: الديمقراطي الكوردستاني لم يرغب في أي وقت بمنصب رئاسة العراق
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: سوق الحبوبي يثير الجدل في كربلاء!
⋙ فيديو| دعم أردني للأنشطة الإعلامية في مجال مكافحة الإرهاب
⋙ بالصور.. تلاميذ مدرسة ابتدائية مع اوليائهم ينظمون وقفة احتجاجية وسط البصرة
الأكثر شيوعا