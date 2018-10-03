2018/10/03 | 18:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الاميركي : نعلن انسحابنا من اتفاقية الصداقة الموقعة مع ايران عام 1955) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وزير الخارجية الاميركي : نعلن انسحابنا من اتفاقية الصداقة الموقعة مع ايران عام 1955
وزير الخارجية الاميركي : نعلن انسحابنا من اتفاقية الصداقة الموقعة مع ايران عام 1955
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الاميركي : نعلن انسحابنا من اتفاقية الصداقة الموقعة مع ايران عام 1955) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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