2018/10/03 | 18:49

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وزير الخارجية الاميركي : نعلن انسحابنا من اتفاقية الصداقة الموقعة مع ايران عام 1955

وزير الخارجية الاميركي : نعلن انسحابنا من اتفاقية الصداقة الموقعة مع ايران عام 1955

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