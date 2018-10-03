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وزير الخارجية الاميركي : نعلن انسحابنا من اتفاقية الصداقة الموقعة مع ايران عام 1955
2018/10/03 | 18:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وزير الخارجية الاميركي : نعلن انسحابنا من اتفاقية الصداقة الموقعة مع ايران عام 1955

وزير الخارجية الاميركي : نعلن انسحابنا من اتفاقية الصداقة الموقعة مع ايران عام 1955

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