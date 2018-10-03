الحوثي يطالب التحالف السعودي بتنفيذ ستة بنود

2018/10/03 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، بيانا يطالب فيه دول التحالف العربي بقيادة السعودية بتنفيذ ستة بنود.

وقال الحوثي في البيان الذي يتناول أسباب الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد، إن "العدوان بدأ بتنفيذ مؤامرته الاقتصادية منذ منتصف عام 2016 حيث بدأ بالضغط والتخطيط لنقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بهدف السيطرة المالية وتغيير قيادة البنك التي أثبتت نجاحا وحيادا نال إعجاب الجميع".

وأضاف أن "المليارات التي تسلمتها حكومة المستقيل التي تمت طباعتها بدون غطاء نقدي وتم ضخها إلى السوق أحدثت خلخلة في اقتصاد البلد، وأنها لم تستخدم تلك الأموال للتخفيف من معاناة المواطنين".

ودعا الحوثي دول التحالف إلى:

"تجميد العملة المطبوعة، وتسليم الايرادات وتقييدها في البنك المركزي وعدم نهبها، وتسليم مرتبات جميع موظفي الدولة بدون قيد أو شرط وفاء بالتزاماتهم وفقاً للآلية المقدمة في ذلك عبر الأمم المتحدة، وتوريد جميع موارد البلد من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي وأهمها مبيعات النفط ومشتقاته، وتغطية فاتورة الاستيراد للمواد الأساسية وبصورة مدروسة، وإعادة الثقة في القطاع المصرفي وذلك بتمكين البنوك من الاستفادة من أرصدتها في البنك المركزي".

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