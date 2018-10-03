عادل عبد المهدي يواجهة تحديات تدخل الكتل السياسية في تشكيل الحكومة المقبلة

2018/10/03 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات

قالت صحيفة العرب اللندنية، الاربعاء، إن رئيس الحكومة المكلف، عادل عبدالمهدي، سيكون أمام مهمة تبدو شاقة وسط سعي ائتلافات عدة داخل البرلمان إلى تقديم نفسها كالأكثر حضورا وبالتالي الأحق في تمثيل أكبر.

وذكر تقرير للصحيفة أنه “بعد شلل سياسي استمر لنحو خمسة أشهر في أعقاب الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في ايار الماضي، تسارعت الوتيرة فجأة، مساء يوم امس، الثلاثاء، مع عودة شخصيتين من قدامى الحياة السياسية العراقية في مرحلة ما بعد صدام حسين الى الواجهة”.

فبعد أقل من ساعتين على الإطاحة بمنافسه على رئاسة الجمهورية في جلسة تصويت برلمانية، كلف الرئيس الجديد برهم صالح، نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة خلال مهلة دستورية لا تتخطى شهرا.

وسيكون أمام عادل عبدالمهدي، المستقل، 30 يوما لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وهي مهمة تبدو شاقة وسط سعي ائتلافات عدة داخل البرلمان إلى تقديم نفسها كالأكثر حضورا وبالتالي الأحق في تمثيل أكبر.

وجرت التقاليد في العراق، بأن تسمي الكتلة الأكبر داخل البرلمان مرشحها، وبالتالي يكلف رئيس الجمهورية هذا المرشح بتشكيل الحكومة، لكن هذه المرة تغيرت العادة، مع تسمية رئيس حكومة مستقل، حتى قبل أن تتوضح معالم الائتلاف البرلماني القادر على تشكيل الحكومة.

واضاف التقرير، انه “في غضون شهر من الآن، على نائب رئيس الجمهورية السابق أن يقدم حكومته لنيل الثقة أمام البرلمان، وفي حال فشله، سيتم دستوريا، تكليف شخصية أخرى”.

وكان عبدالمهدي الذي عين في العام 2014 وزيرا للنفط في حكومة العبادي، إلا أنه استقال بعد عامين، لكن هذا الرجل البالغ من العمر 76 عاما، والذي تنقل في دوائر دبلوماسية عدة في العراق، يعتبر اليوم مستقلا.

وتابع، أن “عبدالمهدي اصبح شخصية إجماع دولي، في بلد يجد نفسه شاء أم أبى في خضم التوتر بين العدوين اللدودين إيران والولايات المتحدة، وهو مقرب من الأقلية الكردية التي صوتت قبل عام على الانفصال، ولطالما كان هذا الخبير الاقتصادي واحدا من القياديين في حزب مقرب من إيران، لكنه مع ذلك يحظى بتأييد الأميركيين والأوروبيين”.

منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، سيطر الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الرئيس الراحل جلال طالباني) على منصب رئاسة الجمهورية، بناء على اتفاق ضمني مع منافسه الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي احتفظ في المقابل بمنصب رئاسة إقليم كردستان.

لكن المنافسة هذه المرة كانت شرسة، خصوصا بعد تجميد منصب رئاسة الإقليم، واعتبار الحزب الديموقراطي الكردستاني الاتفاق السابق بحكم الملغى، خصوصا وأنه صاحب الكتلة البرلمانية الكردية الأكبر في بغداد.

ويعتبر فوز برهم صالح (219 صوتا في مقابل 22)، أمام فؤاد حسين، مرشح الزعيم الكردي مسعود بارزاني، ضربة ثانية للأخير الذي يعد مهندس الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان الذي باء بالفشل في ايلول 2017.

واضاف التقرير، انه “بعد تسمية الرئاسات الثلاث، فسيواصل معسكران داخل البرلمان المنافسة على لقب الكتلة الأكبر، فبعد إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي عدم سعيه إلى ولاية ثانية بعدما تخلى عنه عدد من حلفائه، يقدم الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر وائتلاف قدامى القياديين في الحشد الشعبي المقرب من إيران والذي ساهم في دحر الجهاديين، أنفسهم على أنهم صناع الملوك”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل عبد المهدي يواجهة تحديات تدخل الكتل السياسية في تشكيل الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل عبد المهدي يواجهة تحديات تدخل الكتل السياسية في تشكيل الحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).