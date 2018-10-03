الحلبوسي لوزير الخارجية المصري: المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً وتقدماً نحو مستقبل أفضل

2018/10/03 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، ان المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً وتقدماً نحو مستقبل أفضل.

وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير خارجيةِ جمهوريةِ مصر العربيةِ سامح شكري استقبل في مقر الوزارة، اليوم، رئيس مجلسِ النوابِ محمد الحلبوسي والوفدَ المرافقَ له”.

وشدد الحلبوسي، على “أهميةِ تمتينِ التعاونِ السياسي المشتركِ وزيادةِ التمثيلِ الدبلوماسي بين البلدين”، مبينا ان “العراقَ استعادَ عافيتَه بعد أن حررَ ارضَه وانتصرَ على العصاباتِ الإرهابيةِ، والمرحلةَ القادمةَ ستَشهدُ تطورا وتقدما نحو مستقبلٍ أفضل”.

وكان الحلبوسي والوفد المرافق له، وصلوا، فجر اليوم، الى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في اعمال مؤتمر البرلمان العربي.

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